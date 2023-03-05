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МЧС сообщило о взрыве на коксогазовом заводе в подмосковном Видном

В цеху коксогазового завода, расположенном в подмосковном городе Видное, произошел взрыв, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <…> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал источник агентства в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м — все здание.

Информации о пострадавших нет.

АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») входит в ПАО «Мечел». Предприятие производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Ранее на подмосковном заводе, принадлежащем ООО «Молирен» и расположенном в Рошале, случился взрыв.

До этого сообщалось, что взрыв произошел на химическом заводе, находящемся в китайской северо-восточной провинции Ляонин.

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