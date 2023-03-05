Shot: в Якутии женщина обвинила местного депутата в изнасиловании

В Якутии 48-летняя предпринимательница обвинила 56-летнего народного депутата Государственного собрания Сергея Никонова в изнасиловании и избиении в гостинице, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, 48-летняя женщина отдыхала вместе с подругами в ресторане гостиницы. Там они познакомились с тремя мужчинами, после чего предпринимательница поднялась в номер одного из них. По ее словам, это был 56-летний народный депутат Государственного собрания Якутии Сергей Никонов.

Женщина утверждает, что в номере они употребили алкоголь и собирались заняться сексом, однако у мужчины не получилось этого сделать. Якобы тогда он разозлился и совершил с предпринимательницей иные действия сексуального характера против ее воли, а затем избил до потери сознания.

По словам женщины, она очнулась на следующий день около 06:00 одна в номере и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у нее перелом левой руки, разрыв связок на правой руке и общие побои. Предпринимательница написала заявление в полицию.

Депутат отрицает обвинения, утверждая, что это женщина к нему приставала, а после его отказа уснула в номере. По его словам, предпринимательница, возможно, хочет получить какую-то материальную выгоду из этого.

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