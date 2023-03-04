Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Сергей Шойгу прослушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.

Также министр обороны РФ обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, условия для безопасного размещения личного состава и работу медицинских и тыловых подразделений.

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО за самоотверженность и героизм, а также вручил государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой», — сказал Сергей Шойгу.

Политолог Алексей Мухин считает, что подобные поездки поддерживают боевой дух участников СВО.

«В результате военнослужащие увидели свое командование рядом с собой и, несомненно, по собственному опыту знаю, почувствовали воодушевление. Когда начальство приезжает в зону боев, это дисциплинирует, стимулируя порядок на местах, ускоряет решение текущих вопросов обеспечения и организации», — написал он в своем Telegram-канале.

Мухин подчеркнул, что министр обороны выяснил, что требуется бойцам.

«Министр в ходе инспекции досконально выяснил проблемы, стоящие перед воюющими подразделениями и теперь, можно не сомневаться, что необходимое будет, очевидно, поставлено в срок и в нужном объеме», — добавил Мухин.