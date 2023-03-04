У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от архипелага Кермадек, у берегов Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на глубине 150 километров, в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери.

Информация о возможных жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступала.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,9 произошло в центральной части Сахалина.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.