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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от архипелага Кермадек, у берегов Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на глубине 150 километров, в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери.

Информация о возможных жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,9 произошло в центральной части Сахалина.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

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