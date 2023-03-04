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В ФСБ сообщили об аресте жительницы Алтая по подозрению в сотрудничестве с Украиной

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Федеральная служба безопасности России сообщила об аресте жительницы Алтая по подозрению в сотрудничестве с Украиной, она лишена свободы на два месяца, передает РИА Новости.

Отмечается, что гражданка России 1978 года рождения установила и поддерживала контакт с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, «заведомо направленной против безопасности России».

Решением Алтайского краевого суда россиянка была заключена под стражу на два месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

По данным РИА Новости, гражданка России действовала в интересах Украины.

В случае, если женщину признают виновной, ей может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет со штрафом до 1 млн руб. или дохода за период до трех лет.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жительницы Москвы по подозрению в финансировании ВСУ.

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