СК РФ: сотрудница кафе в Мытищах зарезала коллегу на кухне

Управление Следственного комитета РФ по Московской области сообщило в Telegram-канале, что работницу кафе в Мытищах арестовали по обвинению в убийстве коллеги ножом на кухне.

По информации ведомства, 4 января между обвиняемой и другим сотрудником кафе возник конфликт «на почве внезапно возникших неприязненных отношений», во время которого женщина нанесла коллеге ранения ножом и он скончался.

Как рассказали в СК, обвиняемая — гражданка иностранного государства 36 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил родного брата ножом 1 января. Трагедия произошла в квартире на Большой Черкизовской улице. В полицию позвонил неизвестный, назвал себя «Пистолетовым Васей» и сообщил о преступлении.

Прибывшие на место представители полиции нашли тело с ножевым ранением в области груди и двумя ножевыми ранами подбородка.