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МЧС ЛНР: взрыв на магистральном газопроводе в Лутугино мог произойти в результате подрыва

Причиной возгорания магистрального газопровода в городе Лутугино в Луганской народной республике, предварительно, оказался подрыв, информировали представители МЧС республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренное ведомство.

Взрыв на объекте произошел вечером 7 января.

По предварительным данным, в результате подрыва магистрального газопровода на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались более 13 тыс. абонентов в девяти населенных пунктах.

Как уточняется, на фоне данной аварии без газового снабжения также осталось более 20 социально-значимых объектов региона.

Точная причина происшествия на магистральном газопроводе пока не приведена.

Ранее правительство ЛНР сообщило о ликвидации возгорания на газопроводе в Лутугино. Оперативные службы планировали приступить к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва.

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