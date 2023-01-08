МЧС: три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в дагестанском Хасавюрте

Главное управление МЧС России по Дагестану заявило, что три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие находятся «в состоянии легкой степени тяжести».

По последней информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному дому строении.

Ранее сообщалось, что в городе Хасавюрте произошел взрыв газа. Отмечается, что сообщение о взрыве поступило по системе 112 в 02:35.

До этого сообщалось, что в поселке Иловля Волгоградской области произошел взрыв газа, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Инцидент произошел в одном из частных домов по ул. Ковалевых. В результате взрыва дом обрушился. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).