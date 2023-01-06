Шестилетний мальчик проломил череп на ледяной горке в Алма-ате

В Казахстане шестилетний ребенок получил перелом черепа во время катания с ледяной горки. Об этом сообщает портал мойгород со ссылкой на пресс-службу Центра детской неотложной медицинской помощи Алма-аты.
По данным источника, мальчик скатился с горки и ударился головой о голову другого ребенка. В результате пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом теменной кости.
В настоящий момент мальчик находится в отделении реанимации.
Ранее стало известно, что в Петрозаводске девятилетняя девочка сломала позвоночник во время катания на ватрушке.