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Шестилетний мальчик проломил череп на ледяной горке в Алма-ате

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Depositphotos

В Казахстане шестилетний ребенок получил перелом черепа во время катания с ледяной горки. Об этом сообщает портал мойгород со ссылкой на пресс-службу Центра детской неотложной медицинской помощи Алма-аты.

По данным источника, мальчик скатился с горки и ударился головой о голову другого ребенка. В результате пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом теменной кости.

В настоящий момент мальчик находится в отделении реанимации.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске девятилетняя девочка сломала позвоночник во время катания на ватрушке.

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