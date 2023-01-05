Глава Чувашии Николаев: в Чебоксарах после пожара ввели режим ЧС

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в своем Telegram-канале, что после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек, в Чебоксарах введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что десять детей и одиннадцать взрослых пострадали в результате пожара в жилом доме в Чебоксарах.

«В городе Чебоксары введен режим ЧС муниципального уровня», — написал он.

Николаев добавил, что 30 человек, которые нуждаются во временном размещении, были направлены в два пункта — 17 человек были размещены в общежитии строительного техникума, в центр маунтинбайка отправили 13 человек. Там же организовано питание, добавил губернатор.

По словам главы, из пострадавших госпитализировано восемь человек, из них трое детей. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести, четверо получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование. Среди взрослых шесть человек прошли обследование и получают амбулаторное лечение, двое находятся в состоянии в средней степени тяжести, один — в тяжелой, еще два человека продолжают обследование в БСМП.

Он отметил, что оценку ущерба и другие проверочные действия с подключением всех сил и средств, правоохранительных органов, коммунальных служб проведут в пятницу, 6 января.