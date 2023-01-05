В Дагестане задержали членов группировки, похитивших местного жителя ради выкупа

В Дагестане полицейские задержали группировку из шести человек, требовавших выкуп за похищенного человека. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.

По данным пресс-службы, злоумышленники похитили 40-летнего местного предпринимателя. В обмен на его освобождение они требовали 20 млн рублей.

«Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря. Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере», — пояснили в МВД.

Полицейские передали собранный материал в СУ СК РФ по Дагестану. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой» и статье 163 УК РФ «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Казахстана задержали членов преступной группировки в Байконуре.