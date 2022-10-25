В Британии радиоведущий умер во время прямого эфира, пишет LADBible. Мужчина вел трансляцию из своего дома.

По данным местных СМИ, погибшего зовут Тим Гоф, ему было 55 лет. Мужчина был опытным радиоведущим, чья карьера длилась 36 лет. В субботу он вел эфир из своего дома, во время которого потерял сознание. На данный момент специалисты не сообщают, что могло стать причиной смерти.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что наш дорогой друг и ведущий утреннего эфира Тим Гоф скончался сегодня утром, представляя свою программу», — говорится в заявлении радиостанции.

После того, как о смерти Гофа узнали коллеги, они выразили в соцсетях соболезнования семье Тима и поблагодарили его за работу.

«Красивый человек, джентльмен и отец. Спи спокойно, мой друг, для меня было честью называть тебя другом», — написал один из комментаторов.

Ранее ведущую «Би-би-си» сняли с эфира за радость после отказа Джонсона от поста премьера.