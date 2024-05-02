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В Челябинске боец СВО в форме ЧВК «Вагнер» палкой разнес автомобиль и избил прохожего

В Челябинске боец СВО в форме ЧВК «Вагнер» палкой разбил машину и напал на прохожего

В Челябинске мужчина в камуфляже с символикой ЧВК «Вагнер» при помощи палки разбил припаркованный автомобиль, а затем напал на прохожего. Об этом сообщает 74.RU.

«Вероятно, ему помешала наша машина. Мы вчера приехали из сада, и единственное свободное место было около тропинки, которая ведет к детскому саду. Муж встал так, чтобы максимально освободить проход. А утром подруга вела детей в садик и увидела, что нашу машину разбили, сразу нам позвонила», — рассказала владелица пострадавшего авто.

Отмечается, что полицию вызвал муж женщины и сосед, который снял произошедшее на камеру. После нападения на авто мужчина в камуфляже повздорил с двумя прохожими. Во время задержания нападавший заявил, что он «супергерой». Выяснилось, что ему 30 лет и недавно он вернулся с СВО.

До этого в Крыму одноногая женщина попыталась сымитировать ДТП, бросившись под колеса машины и начав звать на помощь. Автомобиль отъехал назад, после чего аферистка поднялась на ноги и на костылях «побежала» за транспортом. При этом женщина кричала матом и просила прохожих вызвать полицию. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Ранее семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео.

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