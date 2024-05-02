Врач объяснила, как избежать канцерогенного действия сахара

Злоупотребление сахаром, особенно если оно приводит к набору веса, может повысить риск рака. Смягчить вред может активный образ жизни. Об этом «ФедералПресс» рассказала онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

Доказано, что избыточное употребление сахара повышает риск развития депрессии, диабета 2-го типа, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Также сахар косвенно повышает риск нескольких видов рака. У тех людей, кто регулярно пьет сладкие напитки и имеет избыточный вес, риск некоторых видов рака вырастает более чем на 50 %.

Опасаться рака нужно тем, у кого злоупотребление сладостями сопровождается профицитом калорий и малоподвижным образом жизни. Они могут привести к развитию ожирения — фактора риска хронического воспаления и оксидативного стресса (повреждения клеток активными формами кислорода).

«Бояться ложки сахара не стоит. Стоит бояться ожирения. Другими словами, если вы съели вкусный круассан с миндалем утром, но при этом ведете активный образ жизни, и у вас нет профицита калорий, то страшиться сахара не стоит», – заключила врач.

Ранее врач назвал возраст, в котором всем нужно пройти обследование на рак легкого.