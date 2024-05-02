В Турции сочли позором разгул в Европе неонацистских движений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором наличие в европейских демократиях неонацистских движений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня терроризм неонацистов, подогреваемый ненавистью к туркам и мусульманам, достиг уровня, который угрожает жизни и имущественной безопасности нашего народа», — сказал он.

Турецкий лидер обратил внимание, что в некоторых странах ЕС ультраправые движения находятся под защитой со стороны государства. По его мнению, это скандал. Эрдоган считает, что любой европейский политик, если его загнать в угол, в первую очередь начинает думать о нападении на Турцию под флагом свободы слова.

Президент Турции подверг резкой критике позицию западных стран в отношении происходящего на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Израиль превратил больницы и мечети в руины, атаковал школы и людей в очередях за едой.

В конце апреля стало известно, что в ближайшее время Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам — в том числе тем, которые стоят на повестке ООН.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.