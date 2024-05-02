Назван главный конкурент Акинфеева в России

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» рассказал, кто из российских голкиперов может составить конкуренцию 38-летнему вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву.

Чупков долгие годы выступал за ЦСКА в качестве пловца и является болельщиком этого клуба во всех других видах спорта. Ранее он называл Акинфеева лучшим вратарем России.

«Появились ли у него конкуренты? Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который играет сейчас в аренде в екатеринбургском «Урале». Он достаточно хорошо себя показывает в играх», — отметил Чупков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Помазун провел за «Урал» 26 матчей и пропустил 40 голов.

На данный момент «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России. Команда набрала за 26 туров 25 очков и рискует вылететь из Премьер-лиги.

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