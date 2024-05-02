Родственнице Янковского не нашлось места в больнице

Жена актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская заявила о тяжелом состоянии госпитализированной родственницы. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Пожарской, ее родственница сломала два ребра, ушибла ногу и голову, однако в больнице города Первоуральска для нее не нашлось места, поскольку стационар был переполнен.

Пожарская уточнила, что состояние женщины было критическим.

«В больнице говорят колоть обезболивающие, которые не помогают. С каждым часом ей становится хуже», — писала Диана Пожарская, прося подписчиков о помощи.

После этого, продолжила актриса, ее родственница начала терять сознание и бредить, ей несколько раз вызвали «скорую». Затем женщину все-таки госпитализировали в одну из из больниц Екатеринбурга.

Накануне певец и композитор Денис Майданов почувствовал себя плохо во время концерта в Москве. Он начал задыхаться на Суворовской площади. В клинике певцу диагностировали «отек Квинке».

Ранее звезда «Деффчонок» Галина Боб рассказала об ухудшении здоровья бабушки после операции.