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Индия пока не приняла решения по участию в конференции по Украине в Швейцарии

МИД: Индия не приняла решения по участию в конференции по Украине в Швейцарии

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Depositphotos

Индия пока не приняла решение касательно своего участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии. С таким заявлением выступил представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пока не принято никакого решения по участию», — сказал он на брифинге.

Джайсвал напомнил, что Индия открыта для изучения всех идей, которые могут привести к оперативному урегулированию конфликта и скорейшему достижению мира.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сочли мирную конференцию Запада инициативой ненастроенной на результат.

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