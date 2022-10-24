Единороссы предложили учитывать прохождение срочной службы при поступлении в вузы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.

Чиновник отметил, что в настоящее время при поступлении, кроме балов ЕГЭ, учитываются призовые места на олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и прочие факторы, которые дают абитуриенту дополнительные баллы. Турчак назвал несправедливостью то обстоятельство, что отслужившие в армии по призыву каких-то явных преимуществ не имеют и пообещал, что изменения, которые предлагает внести партия, восстановит справедливость.

«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля», — написал он.

Также он отметил, что дополнительные баллы можно будет получить при поступлении по всем программам обучения, включая магистратуру.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал предложение сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова вернуть в России практику двухлетней службы в армии и предложение депутата Госдумы Алексея Чепы распространить на женщин срочную службу в армии.