Единороссы предложили учитывать прохождение срочной службы при поступлении в вузы

close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.

Чиновник отметил, что в настоящее время при поступлении, кроме балов ЕГЭ, учитываются призовые места на олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и прочие факторы, которые дают абитуриенту дополнительные баллы. Турчак назвал несправедливостью то обстоятельство, что отслужившие в армии по призыву каких-то явных преимуществ не имеют и пообещал, что изменения, которые предлагает внести партия, восстановит справедливость.

«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля», — написал он.

Также он отметил, что дополнительные баллы можно будет получить при поступлении по всем программам обучения, включая магистратуру.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал предложение сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова вернуть в России практику двухлетней службы в армии и предложение депутата Госдумы Алексея Чепы распространить на женщин срочную службу в армии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть