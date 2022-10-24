В Геленджике задержали москвичку за избиение трехлетнего сына

В Краснодарском крае задержали 41-летнюю москвичку по подозрению в избиении трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Правоохранительные органы обратилась продавец магазина. Она рассказала о семье, которая регулярно покупает у нее алкоголь и сигареты, а на теле их малолетнего ребенка она заметила синяки.

Выяснилось, что жительница Москвы, ее сожитель и сын живут в палатке на окраине Геленджика. Там они выпивали и систематически избивали мальчика.

Малолетнего изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. В ведомстве добавили, что у женщины есть еще один ребенок, который живет у родственницы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены. Мужчина пришел с работы домой и взял телефон супруги. Там он нашел переписку и, приревновав, стал избивать ее. Он нанес множество ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям женщины на глазах у детей.