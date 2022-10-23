В НИИ вакцин им. Мечникова считают, что у вируса SARS-CoV-2 снижается вирулентность

Руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова считает Виталий Зверев, что у вируса SARS-CoV-2 снижается вирулентность ТАСС.

«Никто не думал, что коронавирус начнет так сильно меняться в течение всей пандемии. Это связано со многими вещами, <...> [с тем], что болел широкий круг людей, в том числе и люди с иммунодефицитами. И мы в первый раз проводили массовую вакцинопрофилактику в условиях пандемии — обычно это делается до, а не во время», — заявил Зверев.

Он пояснил, что вирус, в конце-концов, сошел на нет. Его вирулентность — степень способности микробной культуры вызывать болезнь или гибель организма — постепенно снижается.

Ранее ученые из Университета Центральной Флориды в Орландо обнаружили, что регулярное использование распространенных препаратов для снижения уровня холестерина связано со снижением тяжести течения COVID-19 и риска смерти.