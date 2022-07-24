Юрист перечислила штрафы для дачников, о которых не говорят

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, многие подобные нарушения связаны с пожарной безопасностью. Например, пятый пункт Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений. За его нарушение положен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Кроме этого, дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой, рассказала Спиридонова.

Ранее садовод Андрей Туманов прокомментировал новость о том, что на дачников могут накладывать штрафы за разведение одуванчиков.

Он назвал новость о том, что дачников могут оштрафовать за одуванчики на участке на 20-50 тысяч рублей, фейком, отметив, что такие новости публикуются ради лайков.

До этого СМИ распространили новость о том, что дачникам могут выписать крупный штраф за выращивание на участке одуванчиков.