В Херсонской области задержан местный житель, передававший ВСУ данные о ВС России

В Херсонской области задержан местный житель, передававший данные о перемещении ВС РФ с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

По их словам, задержанный житель дает показания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался вступить в ряды вооруженных сил Украины.

Отмечается, что речь идет о 35-летнем мужчине. Известно, что подозреваемый прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке, а также уволился с работы.

Кроме того, мужчина поддерживал связь с украинскими войсками. В отношении петербуржца заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 208 (покушение на участие в незаконном вооружённом формировании) УК России.

Также сообщалось о задержании в Ростовской области жителя ЛНР, которого завербовала Служба безопасности Украины. Подозреваемый является гражданином Украины, и в период с 2017 по 2018 год он принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе.