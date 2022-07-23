Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены возник конфликт... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла при падении крана 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея Костина 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света для солнечных батарей будущего 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных на глубине четырех... 14:15
Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен 14:08
ВС России применили трофейные винтовки против украинских военных 14:08
ИБ-эксперт Морозов напомнил о необходимости снимать галку автоподключения... 14:07
РБК: «Ленфильм» констатировал невозможность импортозамещения в кинопроизводстве 14:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

New York Post: Байден опасается ответных мер Путина на санкции в отношении России

close
100%
U.S. National Guard/Global Look Press

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, потому что им позволяет это делать американский президент Джо Байден. Об этом пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

Как отмечает автор статьи, Запад после отправки вооружения Украине поздравлял себя с их единством, однако переоценил степень, в которой санкции влияют на Россию.

По его словам, все это время российский президент наблюдал за западными странами более внимательно, чем они за ним. Он знает, что европейский газ зависит от РФ и санкции фактически привели к росту цен на российские газ и нефть, подчеркивает он.

«Путин фактически становится еще богаче из-за санкций. И он знает, что пока мы готовы вооружить Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем», — резюмировал Дуглас Мюррей.

22 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), дальность которых составляет 300 км.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть