Роспотребнадзор предупредил о риске завоза в РФ полиомиелита

В Роспотребнадзоре предупредили, что сохраняется риск завоза в Россию вируса полиомиелита из эндемичных и неблагополучных в этом отношении стран, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в ряде стран наблюдается передача заболевания дикого полиовируса типа 1, способного вызывать необратимые параличи. Речь идет об Афганистане и Пакистане, завоз данного полиовируса в 2022 году зафиксировали в Мозамбике и Малави.

В России в соответствии с национальным календарем профилактических прививок проводится иммунизация от полиомиелита. Последний случай дикого полиомиелита, вызванный диким полиовирусом, был зарегистрирован в РФ в 1996 году, последний пациент, заболевший из-за завоза в страну вируса, — в 2010-м.

Ранее департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил, что в США зарегистрировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое поражает спинной мозг и вызывает патологию нервной системы. Сегодня в мире не существует лекарства против полиомиелита, но есть вакцина, с помощью которой можно себя обезопасить.