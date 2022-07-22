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Эксперт: США озаботились безопасностью VPN-сервисов лишь когда проблема коснулась их страны

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Depositphotos

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал обнародованную американскими политиками информацию о том, что США столкнулись с проблемой безопасности VPN-сервисов.

Конгрессвумен Анна Эшу и сенатор Рон Уайден заявили, что на территории США «существуют сотни, если не тысячи VPN-сервисов, доступных для загрузки, но не хватает независимых исследований для проверки их безопасности». По их словам, большинство популярных VPN-сервисов обещают «обеспечить полную анонимность», но на деле могут передавать данные пользователей третьим лицам.

Политики сослались на исследование Consumer Reports, которое показывает, что, «VPN не защищают пользователей от большинства известных онлайн-рисков, таких как отслеживание активности и вирусные программы». Сенаторы также обратили внимание на отчеты, обвиняющие различные VPN-сервисы в тайном сборе информации о людях.

«США озаботились безопасностью VPN-сервисов лишь когда проблема коснулась их страны. До этого момента Америка активно финансировала создание и развитие подобных сервисов в других странах, в частности, в России, чтобы влиять на общественное мнение граждан государств, не разделяющих западное видение мира», — подчеркнул Никита Данюк.

По его словам, способность VPN-сервисов предоставлять людям реальную анонимность вызывает множество вопросов. Как показывает практика, это больше походит на очередной маркетинговый ход, для завлечения новых пользователей.
Эксперт отметил, что, как правило, проблема озвучивается в тот момент, когда то или иное деструктивное явление приобретает массовый характер.

«До распространения автомобилей мы и представить не могли, что пробки и смертность в ДТП станут проблемой, которая потребует внимания государства. А те единицы, которые предвидели это и пытались об этом заявить, оставались непонятыми или обсмеянными. Потом уже никто не смеялся», — сказал Данюк.

По его словам, сейчас, когда VPN стали очень распространены, последствия использования этих приложений не заставят себя ждать. Появляется все больше новостей об утечках данных и пострадавших от действий мошенников людях.

«VPN-сервисы небезопасны, и это, наверное, одна из немногих вещей, в которых мы полностью солидарны с нашими американскими коллегами, озвучившими этот факт на столь высоком уровне. Когда такую проблему поднимает страна, где приватность личной жизни возведена в абсолют, это о чем-то говорит», — заявил спикер.

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