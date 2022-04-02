Мужчину, укравшего подаренную Путиным икону, приговорили к семи годам колонии

Валдайский районный суд Новгородской области приговорил мужчину, укравшего икону из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября 2020 года. Двое фигурантов дела, в том числе обвиняемый 47-летний житель города Волхов Ленинградской области, подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию обители. Злоумышленники разбили окно, забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, подаренную монастырю президентом РФ Владимиром Путиным в 2001 году.

Общая стоимость похищенного ими имущества оценивается в 5 млн руб. Следователи смогли разыскать злоумышленников и передать похищенные святыни в монастырь.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники украли икону и драгоценные украшения из храма Казанской иконы Божией Матери в Новой Москве. Охранявший храм сторож ничего не услышал, а в 04.00 утра заметил, что храм вскрыли.

Позднее икона была обнаружена под деревом.