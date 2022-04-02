Папа Римский Франциск рассматривает возможность поехать на Украину

Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поехать на Украину. Об этом сообщил на своей странице в Twitter репортер NBC NEWS Клаудио Лаванга, спросивший понтифика, куда он отравится после поездки на Мальту.

«Да, это [предложение] на столе», — сказал журналисту глава Ватикана.

В марте мэр Киева Виталий Кличко и ряд других украинских политических и общественных деятелей направили папе Франциску письма с приглашением посетить Украину.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск призвал мировых лидеров положить конец конфликту на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».