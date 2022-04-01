МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде, возникший, предположительно, в результате авиаудара украинских военных, был потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что удар был совершен двумя украинскими вертолетами Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара и установить виновных.