Россиянку, убившую свою бабушку по ее просьбе, осудили на шесть лет

Жительницу Благовещенска, которая убила свою бабушку по ее просьбе, осудили на шесть лет. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пожилая женщина давно и долго болела, но в больницу не обращалась. Она захотела уйти из жизни и даже написала предсмертную записку.

30-летняя внучка Анастасия Демченко решила ей помочь. Она оставила бабушку дома с веревкой, после чего ушла из дома.

Но когда вернулась, увидела, что родственница не скончалась, а потеряла сознание. Тогда внучка довела дело до конца. О содеянном она тут же рассказала полицейским.

Суд учел явку с повинной, двух детей и матери-инвалида на иждивении у Анастасии, и все равно назначил срок тюремного заключения — шесть лет.