Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink

Министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил американского предпринимателя и основателя компании Tesla Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Обратился в Twitter к Илону Маску… Мы нуждаемся в поддержке – попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена повлиять на европейские страны, сомневающиеся в необходимости отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Министр добавил, что помимо обсуждения SWIFT, он поговорил с главой Госдепа о поставках Киеву оборонительного вооружения.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что запрет финансовым институтам РФ использовать систему SWIFT не попал в очередной пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом.