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Вирусолог оценил летальность «омикрона»

Вируслог Альтштейн: летальность «омикрона» составляет 0,5%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им/ Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, летальность штамма коронавируса «омикрон» составляет около 0,5% от числа зараженных. Об этом пишет Ura.ru.

Врач заявил, что с течением времени смертоносность коронавируса снижается, а контагиозность наоборот растет.

«Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно», — сказал Альштейн.

Так, по его словам, «дельта» характеризовалась двухпроцентной летальностью, а летальность «оригинального» уханьский штамм могла достигать до 14%.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность против тяжелого течения «омикрона».

Также сообщалось, что ученые подсчитали, сколько детей осиротели из-за коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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