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Органы власти Крыма подверглись хакерской атаке

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

IT-инфраструктура органов власти Крыма второй день подвергается хакерской атаке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «Крымтехнологии».

В компании сообщили, что правительственная IT-инфраструктура подверглась массированным DDoS-атакам, которые начались вечером, 24 февраля, и продолжаются до сих пор.

По словам специалистов, при организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран.

«Все атаки относятся к http-flood атакам, направленным на вывод из строя веб-ресурсов. При этом на текущий момент злоумышленникам не удалось нарушить работы государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым», — добавили в компании.

Начиная с 23 февраля часть сайтов госучреждений Украины подвергаются DDoS-атакам: с перебоями работают веб-ресурсы Минобороны, Верховной рады Украины, Министерства иностранных дел и не только. Издание The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов), ссылаясь на данные независимого «кибер-аналитика» Снорре Фагерланда, заявило, что за атаками стоит хакерская группировка АРТ23 (Fancy Bear), которой приписывают связи с Главным разведывательным управлением РФ, однако руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» назвал данное заявление провокацией.

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