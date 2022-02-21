ФСБ показала видео с погранпунктом, разрушенным снарядом ВСУ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала кадры разрушенного украинским снарядом пограничного пункта в Ростовской области.

Ранее стало известно, что выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, в результате чего здание было полностью разрушено, пострадавших нет.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о резком обострении на Мариупольском направлении. По его словам, бои идут у российской границы.