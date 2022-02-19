В Бразилии паводок унес жизни более 130 человек

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе достигло 136 человек, 213 пропали без вести. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших.

Среди 136 погибших 81 женщина и 50 мужчин, 22 из которых несовершеннолетние. Всего к настоящему времени опознано 89 тел. Юридический медицинский институт также получил фрагменты трех других тел — в этом случае невозможно определить, мужские они или женские.

После четырех дней поисков пожарная служба считает, что спасение живых жертв из грязи и обломков все еще возможно.

17 февраля губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей, 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.