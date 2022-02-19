Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Губерниев рассказал о возможном переносе соревнований на Олимпиаде в Пекине 08:15
Губернатор Паслер: Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 08:03
ДНР с начала эвакуации покинули более 3 тыс. человек 07:57
Часть России подвергнется удару «циклон-бомбы» 07:45
Сборная Великобритании лишена серебра ОИ-2020 в эстафете 4х100 из-за допинга 07:45
Гинцбург рассказал о комбинировании назальной вакцины со «Спутником V» 07:38
Командные соревнования Олимпиады по горнолыжному спорту с участием россиян... 07:31
Врач назвал самые распространенные причины отеков 07:30
В Раде оценили переезд западных посольств во Львов 07:27
Экс-тренер сборной России по хоккею: мы всегда должны играть в финале ОИ 07:22

В Бразилии паводок унес жизни более 130 человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
G1

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе достигло 136 человек, 213 пропали без вести. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших.

Среди 136 погибших 81 женщина и 50 мужчин, 22 из которых несовершеннолетние. Всего к настоящему времени опознано 89 тел. Юридический медицинский институт также получил фрагменты трех других тел — в этом случае невозможно определить, мужские они или женские.

После четырех дней поисков пожарная служба считает, что спасение живых жертв из грязи и обломков все еще возможно.

17 февраля губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей, 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть