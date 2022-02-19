Россиянам объяснили, как возместить часть расходов на лечение COVID-19

Юрист Виктор Андреев рассказал, что россияне вправе вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, в том числе при лечении COVID-19, путем оформления налогового вычета. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Юрист подчеркнул, что расходы на диагностику, лабораторные исследования и различные медицинские процедуры можно вычесть из той суммы, которая облагается НДФЛ. В случае, если пациент оплачивал эти процедуры, пока болел коронавирусом, то он может запросить оформление налогового вычета.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное – наличие (у этой организации) лицензии на осуществление медицинской деятельности», — уточнил Андреев.

По его словам, часть затрат на восстановление после COVID-19 можно вернуть, если оплаченные в период реабилитации процедуры относились к медицинским. Также вернуть можно и часть сумм потраченных на покупку лекарств, но это распространяется только на рецептурные препараты.

Ранее стало известно, что супружеская пара может получить двойной налоговый вычет, в случае если квартира была приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей.