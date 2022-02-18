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В Петербурге рухнула часть здания «Красного треугольника»: пострадала женщина

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Телеграм-канал «360t»

В Санкт-Петербурге на Обводном канале рухнула часть здания «Красного треугольника». Как пишет «Фонтанка.Ру», очевидцы сообщают о жертвах, МЧС опровергает эту информацию.

Спасатели разбирают завалы после обрушения части заброшенного здания, входящего в комплекс бывшего завода «Красный треугольник». У дома №136 обрушилась стена верхнего этажа. Обломки фасада разбросало на площади 150 кв. м.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что медики оказали помощь одной пострадавшей женщине, которую достали из-под поваленного дерева. Петербурженка находилась в сознании.

Пострадавшей оказалась 53-летняя заведующая отделением в одной из городских поликлиник. У нее диагностировали перелом плеча, травму груди и сотрясение мозга.

Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход.

Обломками здания также задело два автомобиля.

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