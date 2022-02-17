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В Екатеринбурге загорелся «дом Собчак»

В Екатеринбурге загорелся барак прозванный домом Собчак

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В столице Урала вспыхнул пожар в бараке по адресу: улица Олега Кошевого, 19, который после визита в 2017 году кандидата в президенты России, журналистки Ксении Собчак стали называть домом Собчак. Об этом сообщает издание e1.ru.

Возгорание началось на первом этаже, пострадала входная группа. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки, которая питает лампочку, освещающую подъезд.

Жители остались невредимы — они почувствовали запах гари и эвакуировались до приезда пожарных.

Деревянных двухэтажный дом расположен в зоне многоэтажной застройки, в нем проживают обладатели договоров соцнайма — собственники съехали, получив компенсацию. Оставшиеся жильцы не связывают инцидент с возможным расселением.

Собчак встретилась с жильцами барака, когда посещала Екатеринбург в рамках президентской кампании. Они пожаловались, что дом 50-х годов прошлого века не признают аварийным, несмотря на плохое состояние — в последний раз его ремонтировали в 80-е.

Недавно Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием журналистки в Сочи.

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