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Избивший женщин в Екатеринбурге подросток нападал и на детей

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

Один подросток из компании, избившей двух женщин в Екатеринбурге после конфликта в автобусе, совершал нападения и на детей, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно каналу, 17-летний парень с компанией друзей нападал на школьников и грабил их. По словам матери одного из пострадавших детей, ее сын узнал на видео этого юношу. В прошлом году именно этот парень с приятелями пытались отнять у мальчика банковскую карту и телефон, на отказ получил удар по голове и потерял сознание, причем инцидент сняли на видео и распространили в Сети.

Женщина отметила, что эта история так ничем и не закончилась для обидчика ее сына. По ее словам, в полиции ее предупредили, что в это дело «не стоит лезть», что у парня есть дядя-полицейский и «с ним будут что-то решать», только когда будут тяжелые последствия. Она посетовала, что случаи вымогательства в районе участились, в полицию уже поступило много заявлений от возмущенных родителей, поэтому она надеется на то, что ситуация скоро разрешится.

Ранее стало известно, что жительницу Екатеринбурга и ее мать избили после конфликта в автобусе несколько подростков. У женщины зафиксировали перелом лодыжки, она госпитализирована в тяжелом состоянии, ее дочь получила сотрясение мозга.

В местном МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело и задержан один подозреваемый. По данным Znak.com, 17-летний подозреваемый оказался из Азербайджана и приехал в Россию по учебной визе. Он рассказал полицейским, что с девушкой он в автобусе поругался, а ее мать пострадала, так как на остановке начала снимать парня на камеру телефона, за что и «получила».

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