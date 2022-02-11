Медведев признал, что многие мигранты плохо владеют русским языком

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание, что многие трудовые мигранты плохо владеют русским языком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно... Это проблема мировая, но решать нам ее нужно применительно к условиям в нашей стране», — сказал он.

Также Медведев напомнил, что в России был введен для приезжих обязательный экзамен по русскому, истории и законам государства, который необходим при получении рабочего патента и вида на жительство.

По его словам, проверять знания мигрантов необходимо, чтобы в первую очередь допускать в страну законопослушных и в достаточной мере образованных иностранцев, которые хотят «по-настоящему здесь жить и работать».

При этом зампредседателя отметил, что к системе организации экзаменов есть вопросы.

Днем ранее Медведев был назначен главой новой межведомственной комиссии Совета Безопасности по миграционной политике. Она будет анализировать миграционную ситуацию в стране выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, подготавливать предложения и рекомендации Совбезу в сфере миграции, а также участвовать в разработке и реализации стратегического планирования.

О том, кто еще вошел в состав комиссии по миграции — в материале «Газеты.Ru».