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Обвиняемым в терроризме канским подросткам огласили приговор

Одному из канских школьников, планировавших «взрыв» здания ФСБ в Minecraft, дали 5 лет тюрьмы

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Телеграм-канал «Baza»

Восточный окружной военный суд приговорил одного из канских школьников, планировавших «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, к пяти годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал Baza.

Такое наказание получил неформальный лидер группировки по статье о прохождении обучения в террористических целях. Однако двое его соучастников были освобождены от уголовной ответственности за содействие следствию. Как утверждалось, школьники хотели изменить существующее в России политическое устройство.

По информации следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди объединились в группу, чтобы в дальнейшем заниматься террористической деятельностью. Они самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и устройства и использовали их потом в заброшенных зданиях, на пустырях и стройках.

Юношей задержали после того, как они расклеили в Канске листовки в поддержку осужденного активиста Азата Мифтахова. После изучения переписки в телефонах выяснилось, что школьники обсуждали идеи анархизма, пиротехнику и планировали взорвать реальное здание ФСБ. Изначально против подростков возбудили уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе, однако его в итоге закрыли за отсутствием состава преступления.

Ранее в Перми задержали молодежную банду, избивавшую по заказу проштрафившихся закладчиков.

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