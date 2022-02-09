Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Захарова назвала предмет переговоров России и НАТО 19:51
Спортивный юрист заявил, что к Валиевой может быть применено «нулевое... 19:50
Минздрав раскрыл подробности о госпитализации Жириновского 19:35
Дума рассмотрит законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях 19:35
СМИ: золото командного турнира отберут у сборной России, Валиеву не допустят... 19:34
Число пострадавших в ходе пожара в типографии Банка Франции увеличилось... 19:31
Мама школьницы, чья учительница рассуждала о неполных семьях, назвала «облегчением»... 19:26
США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины 19:22
Стали известны подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой 19:20
Норвегия не сможет увеличить поставки газа в Европу 19:17

Доктор Фаучи объявил о cкором окончании пандемии COVID-19 в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил о том, что полномасштабная фаза пандемии COVID-19 в США приближается к окончанию. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

Специалист сообщил, что надеется на постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19 через несколько месяцев.

«По мере того, как мы выходим из полномасштабной фазы пандемии COVID-19, решения об ограничениях все чаще будут приниматься на местном уровне, а не централизованно. Также будет больше людей, принимающих собственные решения о том, как они хотят бороться с вирусом», — заявил медик.

До этого доктор Фаучи заявлял, что никому не удастся избежать заражения штаммом «омикрон» из-за его повышенной контагиозности.

Количество новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США неуклонно снижается с середины января спустя месяц после вспышки заболеваемости, вызванной новым штаммом SARS-CoV-2 «омикрон». Более чем у 77 млн американцев за все время пандемии был диагностирован коронавирус, однако Центр по контролю заболеваний предполагает, что на самом деле COVID-19 могло заразиться около 150 млн человек — чуть меньше половины всего населения США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть