Доктор Фаучи объявил о cкором окончании пандемии COVID-19 в США

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил о том, что полномасштабная фаза пандемии COVID-19 в США приближается к окончанию. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

Специалист сообщил, что надеется на постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19 через несколько месяцев.

«По мере того, как мы выходим из полномасштабной фазы пандемии COVID-19, решения об ограничениях все чаще будут приниматься на местном уровне, а не централизованно. Также будет больше людей, принимающих собственные решения о том, как они хотят бороться с вирусом», — заявил медик.

До этого доктор Фаучи заявлял, что никому не удастся избежать заражения штаммом «омикрон» из-за его повышенной контагиозности.

Количество новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США неуклонно снижается с середины января спустя месяц после вспышки заболеваемости, вызванной новым штаммом SARS-CoV-2 «омикрон». Более чем у 77 млн американцев за все время пандемии был диагностирован коронавирус, однако Центр по контролю заболеваний предполагает, что на самом деле COVID-19 могло заразиться около 150 млн человек — чуть меньше половины всего населения США.