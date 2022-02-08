Вирусолог назвал дату завершения волны COVID-19 в России

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что ситуация с «омикрон»-штаммом в России должна стабилизироваться к середине марта. Об этом сообщает URA.RU.

Волчков отметил, что опыт России, куда штамм «омикрон» пришел позднее, полностью копирует западный.

«В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные», — заявил он.

По словам вирусолога, из-за большой территории страны «волна» приходит в разные регионы России в разные промежутки времени. По мнению Волчкова, основной спад заболеваемости произойдет приблизительно в первую или вторую неделю марта.

Власти не случайно объявили о завершении нового порядка оформления дистанционных больничных к 15 марта, отмечает вирусолог.

Ранее в Минздраве России заявили, что оформить больничный лист дистанционно можно будет до 15 марта. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при кабмине.