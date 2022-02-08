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Роспотребнадзор назвал единственный субъект России, где снижается заболеваемость COVID-19

Попова: Москва остается единственным субъектом РФ, где идет снижение заболеваемости COVID-19

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Москва остается единственным российским субъектом, где в течение недели наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«Рост [заболеваемости ковидом] отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7%. Это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», — сказала Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении случаев заражения коронавирусом в российской столице на 6% в течение недели.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России за минувшие сутки госпитализированы 20 185 пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 13 147 666 случаев заболевания. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

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Коронавирус 2019-nCoV
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