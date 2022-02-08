Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сроки испытаний назальной вакцины «Спутник V» могут быть сокращены в связи с тем, что испытания этой версии вакцины проходят успешно, сообщает «Интерфакс».

«Испытания проходят успешно. Сейчас очень интенсивно обсуждается необходимость сокращения сроков клинических испытаний интраназальной формы вакцины для того, чтобы максимально быстро ввести в гражданский оборот этот препарат, который, все надеются, сократит инфицирование и передачу коронавируса», — заявил Гинцбург.

Он пояснил, что в рамках двух фаз испытаний привито от 30 до 40 человек — сейчас ожидается изучение уровня антител в носовой полости добровольцев.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос о побочных эффектах у подростков после вакцинации «Спутником М».

Гинцбург отметил, что у подростков от 12 до 17 лет нет побочных эффектов. По его словам, центр планирует увеличить производство вакцины, так как регионы начали запрашивать дополнительные дозы препарата.