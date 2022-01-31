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В Кемерово полиция задержала мужчину, изнасиловавшего школьницу 20 лет назад

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В Кемерово полиция задержала мужчину, который находился в международном розыске с 1999 года по обвинению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранителей уведомили о том, что на борту самолета, прибывшего из Средней Азии, находится пассажир, который числится в списке Интерпола.

Мужчины задержали прямо в аэропорту. Мужчину отправят в Забайкальский край для суда, поскольку именно там он совершил преступление.

Ранее сообщалось, что суд постановил заключить под стражу 36-летнего Романа Розова, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса. У женщины остались две дочери — четырех и 13 лет.

До этого стало известно, что в Башкирии суд приговорил жителя Уфы к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что тот заживо забетонировал жену в колодце.

Также в Башкирии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в изнасиловании падчерицы и трех дочерей.

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