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Мертвую 16-летнюю девушку обнаружили в квартире в Саратовской области

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В городе Балашов Саратовской области обнаружили тело 16-летней девушки, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, ее тело нашли 30 января в одной из квартир дома, находящегося по улице Карла Маркса. Мертвую девушку обнаружила хозяйка, у которой она снимала квартиру.

Информации о причине смерти не приводится.

Также сообщается, что семья подростка считалась благополучной и никогда не оказывалась в поле зрения правоохранительных органов. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативные службы устанавливают причины и обстоятельства смерти девушки.

Ранее в Канске на востоке Красноярского края обнаружили убитой семью из четырех человек, в том числе двух детей. В СК сообщили, что в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. По факту убийства семьи возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области нашли двух детей. Погода была холодной, а они лежали на земле без верхней одежды. Мальчик 2013 года рождения умер, девочку, появившуюся на свет в 2016-м, госпитализировали. Как выяснил Telegram-канал Mash, мать придушила детей шарфом, отнесла в овраг и сбежала.

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