Таяние Арктики может заморозить Северную Европу, выяснили ученые

Норвежские ученые из Университета Тромсё пришли к выводу, что таяние арктических морских льдов может привести к резкому похолоданию в Северной Европе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Выводы специалистов основаны на изучении последнего межледникового периода. В его начале около 100 тыс. лет назад глобальные температуры были выше нынешних, объемы льда — меньше, а уровень моря — значительно выше.

Северные моря между Гренландией и Норвегией служат ключевым районом океанического переноса тепла и влияют на погодные условия далеко за пределами своих географических границ.

Как показало моделирование, таяние морского льда в Арктике изменило соленость и плотность воды, нарушив нормальный поток течений и сказалось на циркуляции и распределении теплых масс.

Исследователи использовали комбинацию биологических, неорганических и органических геохимических трассеров из кернов осадочных пород со дна северных морей. Анализируя сигнатуры из этих отложений, группа смогла реконструировать температуры и уровни солености из прошлого.

Ученые отметили, что к 2050 году Арктика может оттаять до межледникового состояния, что повлияет на климат в северной части Европы.

Ранее исследователи назвали процесс, замедляющий растопление арктических льдов.