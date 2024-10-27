Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таяние Арктики может заморозить Северную Европу, выяснили ученые

NatComms: 100 тыс. лет назад потепление в Арктике привело к похолоданию в Европе

close
Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

Норвежские ученые из Университета Тромсё пришли к выводу, что таяние арктических морских льдов может привести к резкому похолоданию в Северной Европе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Выводы специалистов основаны на изучении последнего межледникового периода. В его начале около 100 тыс. лет назад глобальные температуры были выше нынешних, объемы льда — меньше, а уровень моря — значительно выше.

Северные моря между Гренландией и Норвегией служат ключевым районом океанического переноса тепла и влияют на погодные условия далеко за пределами своих географических границ.

Как показало моделирование, таяние морского льда в Арктике изменило соленость и плотность воды, нарушив нормальный поток течений и сказалось на циркуляции и распределении теплых масс.

Исследователи использовали комбинацию биологических, неорганических и органических геохимических трассеров из кернов осадочных пород со дна северных морей. Анализируя сигнатуры из этих отложений, группа смогла реконструировать температуры и уровни солености из прошлого.

Ученые отметили, что к 2050 году Арктика может оттаять до межледникового состояния, что повлияет на климат в северной части Европы.

Ранее исследователи назвали процесс, замедляющий растопление арктических льдов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами