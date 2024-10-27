Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина крушения Ан-2 на Ставрополье

SHOT: самолет Ан-2 на Ставрополье мог упасть из-за потери мощности

Самолет Ан-2, по предварительной информации, совершил аварийную посадку на Ставрополье из-за потери мощности. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет о том, что на борту было девять человек, двое из которых пострадали. До этого МЧС сообщало о пяти людях, среди которых никто не пострадал.

Самолет Ан-2, упавший недалеко от станицы Суворовская, принадлежит компании «Авиахим-Юг». Она выполняет перевозки воздушным пассажирским транспортом, которые осуществляются не по расписанию. В прошлом году выручка «Авиахим-Юг» составила 30 млн руб.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами