Названа возможная причина крушения Ан-2 на Ставрополье

Самолет Ан-2, по предварительной информации, совершил аварийную посадку на Ставрополье из-за потери мощности. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет о том, что на борту было девять человек, двое из которых пострадали. До этого МЧС сообщало о пяти людях, среди которых никто не пострадал.

Самолет Ан-2, упавший недалеко от станицы Суворовская, принадлежит компании «Авиахим-Юг». Она выполняет перевозки воздушным пассажирским транспортом, которые осуществляются не по расписанию. В прошлом году выручка «Авиахим-Юг» составила 30 млн руб.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.