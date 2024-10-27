Ненавидящая собак москвичка сломала нос соседке-кинологу из-за лая

В Москве женщина избила соседку-кинолога из-за собачьего лая. Об этом сообщает mk.ru.

Год назад 38-летняя жительница дома на Муравской улице, обучающаяся на кинолога и владеющая пятью собаками породы шпиц, получила звонок от соседки с верхнего этажа. Та была недовольна лаем, доносящимся из квартиры снизу. Она сообщила об этом, а затем начала отправлять оскорбительные сообщения в мессенджер. Затем ненавистница собак попыталась привлечь полицию, но правоохранители не нашли оснований для обвинений против кинолога.

Месяц назад, рассказывает москвичка, у нее на этаже кто-то рассыпал крысиный яд, его попробовала ее собака по кличке Шелли. Хозяйка не смогла ее спасти, привлечь главную подозреваемую к ответственности ей тоже не удалось. 25 октября конфликт между женщинами обострился. Соседка сверху увидела, как ее оппонентка гуляет с собаками, и вновь вступила с кинологом в перепалку. Для того, чтобы ее ударить, нападавшая остановилась и выбежала из машины. Инцидент завершился для жертвы переломом носа и рассеченной губой. Полицейские проводят проверку.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка.